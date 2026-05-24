МЧС: пожар в автомастерских Новосибирска локализован

В Новосибирске произошёл крупный пожар в автомастерских, открытое горение на площади 1,5 тыс. кв. м локализовано.
Об этом сообщило ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Пожарные расчёты оперативно прибыли на место и приступили к тушению.
Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Причины возгорания устанавливаются.
Позже спасатели МЧС сообщили, что открытое горение было ликвидировано.
Ранее в МЧС по Иркутской области заявили о ликвидации открытого горения в НИИ в Иркутске.
