Австрийский космонавт рассказал, о чем он поговорил бы с Гагариным

ВЕНА, 24 мая — РИА Новости. Космонавт из Австрии Франц Фибек в интервью РИА Новости поделился, о чем он поговорил бы с советским летчиком-космонавтом Юрием Гагариным.
«Я бы не говорил с ним о чем-то особенном. В каком-то смысле мы ведь “свои” люди», — рассказал космонавт, отвечая на вопрос агентства, о чем он поговорил бы с Гагариным, если бы встретился с ним сейчас.
По словам Фибека, опыт Гагарина — это то же, что пережили и те, кто отправился в космос позднее.
«Но он был первым, и все мы потом учились у него. Каждый раз, когда человек делает что-то впервые, чего до него никто не делал, это всегда захватывающе и интересно. Полет в космос сам по себе остается чем-то особенным, но я был уже номером 253, то есть до меня это сделали 252 человека», — добавил собеседник агентства.
Фибек отметил, что каждый приобретает свой опыт: какие ощущения, чего ожидать.
«Но это не значит, что мы между собой обсуждаем это как-то особенно… Я бы сказал, это, скорее, профессиональное общение», — заключил космонавт.
Фибек совершил полет на советскую орбитальную станцию «Мир» в 1991 году. Вместе с ним в экипаже находились советские космонавты Александр Волков и Токтар Аубакиров. Фибек провел на орбите почти восемь суток, выполняя научные эксперименты в области космической медицины, физики и космических технологий. Это был первый и пока единственный космический полет гражданина Австрии.