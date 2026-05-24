MWM: учения РФ и Белоруссии стали сигналом для Запада

Совместные учения России и Белоруссии с отработкой применения ядерного оружия, прошедшие с 19 по 21 мая, стали значимым сигналом для западных стран на фоне роста напряженности в отношениях с Москвой. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в публикации издания, «в ходе учений были продемонстрированы разнообразие и высокий уровень развития российского ядерного арсенала, что имеет особое значение в период высокой напряженности в отношениях между Москвой и западным блоком».

Авторы статьи подчеркивают, что «влияние ядерного потенциала России на сдерживание военных действий Запада, о котором неоднократно упоминали официальные лица из государств — членов НАТО, укрепило консенсус о жизненной важности этих сил в стране».

Согласно материалу, в ходе испытаний были запущены шесть типов боеприпасов, обладающих ядерным потенциалом. Особое внимание в статье уделяется гиперзвуковой крылатой ракете «Циркон». В публикации резюмируется, что «поступление на вооружение все большего числа этих ракет — в том числе на атомных подводных лодках проекта “Ясень”, дальность которых практически безгранична, — будет иметь очень серьезные последствия для способности Вооруженных сил России наносить удары тактическим ядерным оружием».

Ранее в Минобороны России сообщили о проведении ядерных учений совместно с Вооруженными силами Белоруссии в период с 19 по 21 мая.

К маневрам были привлечены РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Всего в учениях задействовали более 64 тысяч человек и свыше 7800 единиц вооружения, военной и специальной техники.

В ходе маневров была отработана совместная подготовка и применение ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.

Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона.
