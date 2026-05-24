Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белграде после беспорядков задержаны 23 человека

Полиция Сербии задержала 23 участника беспорядков, вспыхнувших после акции протеста в Белграде в субботу, 23 мая.

Полиция Сербии задержала 23 участника беспорядков, вспыхнувших после акции протеста в Белграде в субботу, 23 мая.

Об этом сообщил вице-премьер и министр внутренних дел республики Ивица Дачич.

Дачич осудил нападения на полицейских, произошедшие после митинга на площади Славия. Он добавил, что стражи порядка восстановили мир и порядок.

Участники акции протеста студентов и сторонников оппозиции дважды вступали в столкновения с полицией в центре Белграда. Они бросались пиротехникой, бутылками и тяжёлыми предметами, переворачивали и поджигали мусорные баки, блокировали движение.

«Министр отметил, что к настоящему моменту задержаны 23 человека, и указал, что эти нападения не политика, а проявление экстремизма, насилия и ненависти», — уточнила пресс-служба.

Глава МВД также сообщил, что в ходе беспорядков пострадали сотрудники полиции, но не уточнил их число.

По данным полиции Сербии, на место протестов студентов и сторонников оппозиции в Белграде вышли 34,3 тыс. человек, но не все они являются участниками акции.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше