В Белграде после беспорядков задержаны 23 человека

Полиция Сербии задержала 23 участника беспорядков, вспыхнувших после акции протеста в Белграде в субботу, 23 мая.
Об этом сообщил вице-премьер и министр внутренних дел республики Ивица Дачич.
Дачич осудил нападения на полицейских, произошедшие после митинга на площади Славия. Он добавил, что стражи порядка восстановили мир и порядок.
Участники акции протеста студентов и сторонников оппозиции дважды вступали в столкновения с полицией в центре Белграда. Они бросались пиротехникой, бутылками и тяжёлыми предметами, переворачивали и поджигали мусорные баки, блокировали движение.
«Министр отметил, что к настоящему моменту задержаны 23 человека, и указал, что эти нападения не политика, а проявление экстремизма, насилия и ненависти», — уточнила пресс-служба.
Глава МВД также сообщил, что в ходе беспорядков пострадали сотрудники полиции, но не уточнил их число.
По данным полиции Сербии, на место протестов студентов и сторонников оппозиции в Белграде вышли 34,3 тыс. человек, но не все они являются участниками акции.