Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар выразил обеспокоенность возможными экономическими последствиями политики Европейского союза для страны. По его оценке, текущий курс Брюсселя может привести к ухудшению экономической ситуации в Словакии.
Он отметил, что на фоне происходящих процессов снижается конкурентоспособность европейской экономики в целом. Одной из ключевых причин он назвал высокий уровень затрат на энергоресурсы по сравнению с другими регионами.
Гашпар указал, что в Европе электроэнергия и газ стоят значительно дороже, чем в США, что создает дополнительные трудности для бизнеса. По его мнению, такие условия могут негативно сказаться на положении компаний и, как следствие, на экономике Словакии.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не станет отказываться от дипломатических поездок в РФ из-за позиции Евросоюза. Он также отметил, что выстраивание серьёзного диалога с Россией является обязанностью ЕС.