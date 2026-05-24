Гашпар: Словакия будет в трудной экономической ситуации из-за ЕС

Вице-спикер парламента Словакии выразил мнение, что из-за политики ЕС страна может столкнуться с серьезными экономическими трудностями.

Источник: Аргументы и факты

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар выразил обеспокоенность возможными экономическими последствиями политики Европейского союза для страны. По его оценке, текущий курс Брюсселя может привести к ухудшению экономической ситуации в Словакии.

Он отметил, что на фоне происходящих процессов снижается конкурентоспособность европейской экономики в целом. Одной из ключевых причин он назвал высокий уровень затрат на энергоресурсы по сравнению с другими регионами.

Гашпар указал, что в Европе электроэнергия и газ стоят значительно дороже, чем в США, что создает дополнительные трудности для бизнеса. По его мнению, такие условия могут негативно сказаться на положении компаний и, как следствие, на экономике Словакии.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не станет отказываться от дипломатических поездок в РФ из-за позиции Евросоюза. Он также отметил, что выстраивание серьёзного диалога с Россией является обязанностью ЕС.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
