Губернатор Калифорнии объявил ЧС в округе Ориндж из-за утечки химикатов

Режим чрезвычайного положения введён в округе Ориндж штата Калифорния из-за утечки токсичных веществ на заводе, сообщил губернатор Гэвин Ньюсом.

Об этом Ньюсом написал в соцсети X.

Инцидент произошёл в четверг, 21 мая, на предприятии GKN Aerospace. Из-за перегрева метилметакрилата в резервуаре поднялось давление, и он стал выбрасывать ядовитые пары. Несмотря на попытки спасателей охладить ёмкость водой, угроза утечки или взрыва сохраняется.

Начальник местной полиции Амир Эль-Фарра в субботу сообщил, что эвакуацией оказались затронуты около 40 тыс. жителей города Гарден-Гров.

Губернатор отметил, что служба по чрезвычайным ситуациям мобилизована уже более суток.

«Я объявляю чрезвычайное положение в округе Ориндж, поскольку Калифорния продолжает реагировать на инцидент с опасным химическим веществом в Гарден-Гров», — написал он.

Ранее сообщалось, что на судостроительной верфи в Нью-Йорке произошёл взрыв.