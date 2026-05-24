У россиян в Новой Зеландии есть проблемы с получением пенсий

Посол Кранс: в Новой Зеландии есть проблемы с получением пенсий из России.

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Проблемы с получением пенсий из России есть у россиян в Новой Зеландии из-за трудностей с банковскими переводами, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Веллингтоне Станислав Кранс.

Согласно новозеландской статистике, где-то год назад в государстве было 360 российских пенсионеров, которые переехали в Новую Зеландию по разным причинам и получают российскую пенсию, объяснил собеседник агентства.

«С 2022 года, когда нас стали отрезать от международной банковской системы, возникли проблемы с платежами. Пенсионеры могут хранить свои деньги на российских счетах либо могут попросить переводить им их пенсию за рубеж. Из-за банковской блокады все переводы стали невозможными», — рассказал в беседе с агентством Кранс.

В итоге, пенсионеры недополучают средства для жизни в такой дорогой стране, как Новая Зеландия, добавил дипломат.

«Мы надеемся, что в какой-то момент в Новой Зеландии поймут, что важно решить эту гуманитарную задачу. Это не касается текущей геополитической ситуации. Это тот ущерб, который наносится российским пенсионерам-резидентам Новой Зеландии», — подчеркнул Кранс.

В РФ не раз заверяли, что государство справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.