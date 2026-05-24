В Калифорнии объявили режим ЧС из-за утечки химикатов в округе Ориндж

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил в округе Ориндж режим ЧС из-за утечки химикатов в штате.
Инцидент начался в четверг на заводе GKN Aerospace: из-за перегрева метилметакрилата в резервуаре выросло давление, и тот начал выпускать токсичные пары. Несмотря на попытки спасателей охладить резервуар водой, угроза утечки или взрыва сохраняется. Начальник местной полиции Амир Эль-Фарра в субботу сообщил, что около 40 тысяч человек оказались затронуты эвакуацией в городе Гарден-Гров в Калифорнии.
«Я объявляю чрезвычайное положение в округе Ориндж, поскольку Калифорния продолжает реагировать на инцидент с опасным химическим веществом в Гарден-Гров», — написал губернатор в соцсети Х.
Ньюсом отметил, что служба по чрезвычайным ситуациям при губернаторе Калифорнии была мобилизована более чем на 24 часа.
Ранее пожарное управление округа Ориндж сообщило телеканалу CNN, что последствия утечки затронули 79 тысяч жителей, около 50 тысяч еще продолжают эвакуацию.