Times: в Британии экс-принца Эндрю обвинили в домогательствах на конных скачках

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Британская полиция изучает информацию о предполагаемом случае «неподобающего поведения» со стороны принца Эндрю в отношении женщины, который якобы имел место на престижных конных скачках в городе Аскот близ Лондона в 2002 году. Об этом сообщила еженедельная газета The Sunday Times со ссылкой на источники.
По ее данным, соответствующее заявление поступило в полицию долины Темзы. Отмечается, что предполагаемое преступление произошло в период с 18 по 22 июня 2002 года. Издание напомнило, что те скачки посетила королева Елизавета II (1926−2022) и другие высокопоставленные члены монаршей семьи. Сам принц Эндрю был сфотографирован на них в компании своей младшей дочери принцессы Евгении и старшего брата принца Уэльского Чарльза (нынешнего короля).
22 мая британские СМИ сообщили, что расследование правоохранительных органов в отношении брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзора затрагивает возможные преступления сексуального характера. Ранее в полицейский отдел поступило обращение от одной женщины, которая утверждала, что в 2010 году она была доставлена уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном в резиденцию Royal Lodge на территории Виндзорского замка для занятия сексом с принцем Эндрю.
Маунтбеттен-Виндзор был задержан 19 февраля в свой 66-й день рождения и доставлен в полицию для допроса. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. Полиция долины Темзы проверяет информацию, согласно которой он, занимая пост специального представителя Великобритании по международной торговле и инвестициям с 2001 по 2011 год, передавал конфиденциальные сведения Эпштейну. Позже бывшего принца отпустили без предъявления обвинений, следствие продолжается.
Давний скандал.
В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре выступила с обвинениями против принца Эндрю, заявив, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее в 17-летнем возрасте принуждали заниматься сексом.
В 2022 году по решению Елизаветы II принц был лишен почетных воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций. В октябре 2025 года принц Эндрю заявил, что перестанет использовать титул герцога Йоркского. Букингемский дворец также сообщил, что Эндрю будет лишен титула «принц», который достался ему при рождении, на фоне новых публикаций о его дружбе с Эпштейном.
Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002—2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран (включая бывших глав государств), крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста на родине было прекращено после его самоубийства в тюремной камере в августе 2019 года.