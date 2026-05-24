Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что фигура главы европейской дипломатии Каи Каллас воспринимается многими на Западе как неподходящая для переговоров с Россией из-за её резко критической позиции в отношении Москвы.
Сакс отметил, что в европейской среде, по его мнению, сформировалось понимание: слишком жёсткая антироссийская риторика делает невозможной эффективную посредническую роль. Он считает, что такая ситуация выглядит противоречиво для самой идеи дипломатии, где требуется нейтральность и готовность к диалогу.
«Это все равно что Соединенные Штаты заявили бы: дипломатия нам нужна, но госсекретарь для нее не годится.. Примерно так это и выглядит. И Европа фактически сама это признает», — отметил он.
Ранее журналист Бен Арис заявил, что высказывание Каи Каллас об отношениях с Китайской Народной Республикой как о «раковой опухоли» позорит ЕС.