Белый дом изолирован службой безопасности после выстрелов неподалёку

Белый дом изолирован, сотрудники Секретной службы США с оружием наготове приказали представителям прессы укрыться внутри здания.
Об этом сообщила корреспондент NBC Джули Циркин.
Она уточнила, что находилась непосредственно у дверей зала для пресс-брифингов, когда агенты отдали приказ бежать внутрь. К настоящему моменту территория оцеплена.
«Агенты Секретной службы США, с оружием наготове, велели нам бежать внутрь. Белый дом теперь изолирован», — привела детали Циркин.
Ранее журналисты сообщили о выстрелах возле Белого дома.