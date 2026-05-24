Израиль сообщил о гибели военного на границе с Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая. /ТАСС/. Израильская армия сообщила о новых потерях на ливанском направлении.
Согласно заявлению армейской пресс-службы, в одном из приграничных районов на севере Израиля погиб 23-летний старший сержант Ноам Гамбургер, служивший в 401-й бронетанковой бригаде.
Вместе с ним еще двое военных были ранены, один получил тяжелые ранения, у другого легкие травмы.
Как сообщило издание The Times of Israel, это произошло из-за удара беспилотника со взрывчаткой, запущенного с территории Ливана вооруженными отрядами шиитской организации «Хезболлах».
Как отмечает The Times of Israel, это уже девятый случай гибели израильского военного на юге Ливана с момента вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и шиитской организацией «Хезболлах». Оно действует с 17 апреля, но стороны продолжают регулярно обмениваться отдельными ударами в приграничных районах вдоль ливано-израильской границы.