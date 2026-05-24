Израиль сообщил о гибели военного на границе с Ливаном

Как отмечает The Times of Israel, это уже девятый случай гибели израильского военного на юге Ливана с момента вступления в силу режима прекращения огня между Израилем и шиитской организацией «Хезболлах». Оно действует с 17 апреля, но стороны продолжают регулярно обмениваться отдельными ударами в приграничных районах вдоль ливано-израильской границы.