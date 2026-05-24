Патель: ФБР находится у Белого дома после выстрелов

Сотрудники Федерального бюро расследований работают вблизи Белого дома, где ранее прозвучали выстрелы, сообщил директор ФБР Кэш Патель.
Об этом Патель написал в соцсети X.
Директор пообещал опубликовать дополнительную информацию о происшествии.
«ФБР находится на месте происшествия и оказывает поддержку Секретной службе, реагирующей на выстрелы вблизи территории Белого дома», — сообщил он.
Ранее сообщалось, что снаружи Белого дома в Вашингтоне прозвучали выстрелы, журналистам велели укрыться в зале для пресс-брифингов.
Позже Белый дом был изолирован сотрудниками Секретной службы США.