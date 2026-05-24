Полиция оцепила район вблизи Белого дома после стрельбы

Полиция Вашингтона перекрыла район возле Белого дома после стрельбы у администрации президента США.
Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
По его словам, многочисленные наряды полиции полностью перекрыли движение на 17-й улице, где, по данным СМИ, произошла стрельба.
На перекрёстках выставлены автомобильные кордоны, пешеходное движение в сторону места происшествия также закрыто.
Ранее снаружи Белого дома в Вашингтоне прозвучали выстрелы, журналистам велели укрыться в зале для пресс-брифингов.
Позже Белый дом был изолирован.
Сообщается, что Секретная служба США ликвидировала человека, открывшего стрельбу вблизи Белого дома.