Fox News: случайный прохожий ранен при стрельбе у Белого дома

Случайный прохожий получил ранение в ходе перестрелки у Белого дома в Вашингтоне, его состояние неизвестно.
Об этом сообщил телеканал Fox News.
Ранее снаружи Белого дома в Вашингтоне прозвучали выстрелы, журналистам велели укрыться в зале для пресс-брифингов.
В эфире телеканала уточнили, что в ходе инцидента пострадал находившийся на улице человек.
«В какой-то момент этой перестрелки пуля попала в гражданского, находившегося на улице, и мы сейчас не знаем, в каком состоянии он», — заявляют журналисты.
Сообщается, что Секретная служба США ликвидировала человека, открывшего стрельбу вблизи Белого дома.