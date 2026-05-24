В Каракасе прошли учения по обеспечению безопасности посольства США

КАРАКАС, 24 мая. /ТАСС/. Учения по отработке военного реагирования для обеспечения безопасности посольства США прошли 23 мая в венесуэльской столице. Об этом сообщила дипмиссия США.
«В настоящее время в посольстве США в Каракасе проходят учения по отработке военного реагирования. Обеспечение способности армии к оперативному реагированию является ключевым компонентом подготовки миссии как здесь, в Венесуэле, так и во всем мире», — сообщило американское посольство на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
В ходе учений два самолета ВВС США с вертикальным взлетом, ориентировочно V-22 Osprey, облетели восточную часть Каракаса и совершили посадку на территории посольства. Дипломатические представители США не уточнили, завершились ли учения в Каракасе.
Правительство Венесуэлы 21 мая сообщило, что по просьбе посольства США национальные органы боливарианской республики дали разрешение на проведение учений по эвакуации на случай стихийных бедствий и чрезвычайных медицинских ситуаций.