Оцепление вокруг Белого дома сохраняется

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Правоохранители сохраняют оцепление вокруг Белого дома на фоне сообщений о нейтрализации стрелявшего, передает корреспондент РИА Новости.
На прилегающих к Белому дому и зданию администрации президента США Дональда Трампа улицах служащие национальной гвардии и полиции сохраняют заблокированной проезжую часть и перекрестки. Пешеходные зоны перекрыты сигнальными лентами. Проход людей полностью запрещен в непосредственной близости от места происшествия.
Вместе с тем часть служащих нацгвардии, перекрывавших 17-ю улицу, где, по сообщениям СМИ, произошел сам инцидент, покинули пост, также предварительно оцепив тротуар сигнальной лентой.