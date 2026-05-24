Бывшего принца Эндрю обвинили в домогательствах

Правоохранительные органы Великобритании проверяют новые обвинения в адрес брата короля Великобритании Эндрю Маунтбэттен-Виндзора, касающиеся происшествия 24-летней давности. По информации газеты The Sunday Times, в полицию округа Темз-Вэлли обратились с заявлением о «неподобающем поведении» представителя королевской семьи в отношении женщины во время скачек в Аскоте в июне 2002 года.

Подробностей обвинения газета не приводит. Издание указывает, что на том мероприятии Эндрю присутствовал вместе с Елизаветой II, принцем Чарльзом (ныне королем) и своей дочерью Евгенией. Неизвестно, как давно было подано обращение в полицию.

Эпизод приобщили к общему масштабному расследованию против брата короля. Сейчас полиция проверяет экс-принца сразу по нескольким статьям: от превышения должностных полномочий и передачи секретных правительственных данных финансисту-педофилу Джеффри Эпштейну до других преступлений сексуального характера, якобы совершенных в королевской резиденции. В феврале Эндрю уже допрашивали под арестом, официальное следствие продолжается. Обвинения он отрицает.

Биография принца Эндрю: как популярный член королевской семьи Британии лишился титулов и привилегий
Его называли одним из самых любимых сыновей королевы Елизаветы II, а в 1980-е он пользовался большой популярностью у публики. За последние десятилетия репутация принца Эндрю резко ухудшилась из‑за его деловых связей и обвинений в сексуальных правонарушениях. О том, как любимый сын королевы оказался в центре скандала — в нашем материале.
