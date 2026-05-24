Daily Mail: Вэнс может отказаться от участия в президентских выборах 2028 года

ЛОНДОН, 24 мая. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассматривает возможность отказаться от участия в президентских выборах 2028 года после отставки Тулси Габбард с поста директора Национальной разведки США. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на источники.
По их информации, Габбард была одним из немногих союзников Вэнса «в сдерживании военных амбиций» президента США Дональда Трампа. «Мягкая внешняя политика» вице-президента поставила его на путь конфронтации с Трампом, сообщают источники. По мере того как влияние Вэнса ослабевало, госсекретарь США Марко Рубио стал доминирующим голосом во внешней политике в окружении американского лидера.
«У Рубио больше авторитета, чем у Вэнса. Президент его слушает. Вэнс не вписывается в общую картину, и так было уже давно», — приводит газета слова источника в Белом доме.
Сообщается, что отказ от участия в предстоящих выборах может стать тактическим шагом Вэнса и позволит ему не «брать на себя ответственность за все, что произошло за последние пару лет». Газета отмечает, что для победы в выборах 2032 и 2036 годов Вэнсу потребуется сохранять политический вес в течение почти десяти лет.
5 августа 2025 Трамп назвал Вэнса своим вероятным преемником на предстоящих в ноябре 2028 года выборах главы государства. При этом американский лидер фактически дал понять, что видит в качестве напарника Вэнса на выборах, то есть претендента на пост вице-президента, Рубио.