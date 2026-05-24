CBS News: Секретная служба не пострадала при стрельбе у Белого дома

Никто из сотрудников Секретной службы США не пострадал в результате стрельбы у Белого дома.
Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники.
По их данным, субботу, 23 мая, подозреваемый открыл стрельбу по посту охраны, где дежурили агенты. Всего было произведено от 10 до 20 выстрелов.
Сотрудники Секретной службы открыли ответный огонь и ранили нападавшего. Также, предположительно, пострадал случайный прохожий.
Позже стало известно, что подозреваемый в стрельбе возле Белого дома получил ранения и был госпитализирован.