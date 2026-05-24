PBS: Трамп находится в безопасности после стрельбы у Белого дома

Дональд Трамп не пострадал и находится в безопасности после стрельбы у Белого дома.

Источник: Аргументы и факты

После инцидента со стрельбой в районе Белого дома сообщается, что президент США Дональд Трамп не пострадал и находится в безопасности. Об этом пишет издание PBS.

Вооружённый мужчина открыл огонь в направлении резиденции президента, произведя несколько выстрелов. Сотрудники Секретной службы оперативно отреагировали и нейтрализовали нападавшего ответным огнём.

Отмечается, что ситуация была быстро взята под контроль, а угрозы для главы государства на момент распространения информации не фиксировалось. Обстоятельства произошедшего продолжают уточняться.

Ранее в Сети появились кадры, на которых зафиксирован момент начала стрельбы в районе Белого дома. Корреспондент ABC Селина Ванг, которая оказалась на месте случившегося, заявила, что журналисты были эвакуированы.

