Режим изоляции в Белом доме снят, представителям прессы разрешено вернуться на Северную лужайку.
Об этом сообщил телеканал CBS News.
Ранее снаружи Белого дома в Вашингтоне прозвучали выстрелы, журналистам велели укрыться в зале для пресс-брифингов.
Позже Белый дом был изолирован.
Сообщается, что подозреваемый в стрельбе возле Белого дома получил ранения и был госпитализирован.