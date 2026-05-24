Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Вашингтоне группу детей вывели из оцепления после стрельбы у Белого дома

После стрельбы у Белого дома полиция вела группу детей по центру Вашингтона.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Группу детей пришлось вести по центру Вашингтона под эскортом полиции после стрельбы у Белого дома, передает корреспондент РИА Новости.

Группу детей школьного возраста выводили из оцепления в центре американской столицы, в квартале от Белого дома, по перекрестку улиц 17 и Эйч-стрит. Дети шли мимо охраняющих периметр вооруженных бойцов национальной гвардии в сопровождении офицеров полиции.

Оцепление на прилегающих к Белому дому улицах сохраняется.

Стрельба у Белого дома произошла в ночь на воскресенье. По данным Fox News, мужчина с пистолетом трижды выстрелил в сторону резиденции американского лидера, секретная служба ответными выстрелами нейтрализовала злоумышленника. Также при перестрелке пострадал случайный прохожий.

Президент США Дональд Трамп находился в Белом доме в момент ЧП. По данным СМИ, он в порядке.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше