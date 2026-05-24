Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Консул Азербайджана в Иране погиб в ДТП

Консул Азербайджана в Иране Рамиль Рза оглу Имранов погиб в ДТП. Об этом сообщили в МИДе Азербайджана. Авария произошла в районе города Меренд на северо-западе Ирана.

Консул Азербайджана в Иране Рамиль Рза оглу Имранов погиб в ДТП. Об этом сообщили в МИДе Азербайджана. Авария произошла в районе города Меренд на северо-западе Ирана.

Сотрудник генерального консульства находился за рулем машины. Он ехал по рабочим делам, сообщили в ведомстве. «Мы глубоко потрясены известием… Выражаем глубочайшие соболезнования семье, родственникам и коллегам покойного и желаем им терпения», — написала пресс-служба МИД.

Как сообщил начальник местного управления дорожной полиции Хабиб Аблахе, консул находился за рулем Kia Sportage, передает Fars. Автомобиль столкнулся с грузовиком-бетоносмесителем. Дипломат скончался на месте.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше