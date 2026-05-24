Стрельба у Белого дома стала четвертой за последние месяцы

Стрельба у Белого дома стала четвертой с ноября прошлого года.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 22 мая — РИА Новости. Стрельба у Белого дома стала четвертой за последние месяцы в центре американской столицы.

В ноябре прошлого года недалеко от резиденции главы Штатов смертельное ранение получила боец национальной гвардии, ее сослуживец тоже попал в больницу в критическом состоянии, но выжил.

В апреле в окрестностях прилегающего к Белому дому парка произошла стрельба, о пострадавших не сообщалось, никто не задержан, заявила тогда Секретная служба РИА Новости.

В начале мая случайный прохожий пострадал в результате стрельбы рядом с Монументом Джорджу Вашингтону.

Стрельба у Белого дома произошла в ночь на воскресенье. По данным Fox News, мужчина с пистолетом трижды выстрелил в сторону резиденции американского лидера, секретная служба ответными выстрелами нейтрализовала злоумышленника. Также при перестрелке пострадал случайный прохожий.

Президент США Дональд Трамп находился в Белом доме в момент ЧП. По данным СМИ, он в порядке.

За последние два года на жизнь республиканца покушались три раза, больше, чем на какого-либо президента Штатов в истории.

