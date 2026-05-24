Секретная служба ликвидировала мужчину, открывшего огонь у Белого дома

Ранее несколько журналистов сообщили о стрельбе у Белого дома. Их эвакуировали в зал для пресс-брифингов, а в самом здании администрации ввели режим изоляции. Как утверждали некоторые из журналистов, инцидент произошел в непосредственной близости от Белого дома, при этом насчитывалось до 30 выстрелов.