Секретная служба ликвидировала мужчину, открывшего огонь у Белого дома

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Секретная служба США подтвердила информацию о ликвидации мужчины, открывшего огонь у Белого дома.
«Секретная служба открыла ответный огонь, ранив подозреваемого, который был доставлен в одну из местных больниц, где его признали погибшим. Во время стрельбы один случайный прохожий также был ранен. Офицеры не получили ранений», — говорится в сообщении ведомства.
Как сообщал корреспондент РИА Новости, к месту событий стянули полицию и отряды нацгвардии. На 17-й улице в центре Вашингтона перекрыли движение. В сторону, где произошла стрельба, не пропускают даже пешеходов.
Ранее несколько журналистов сообщили о стрельбе у Белого дома. Их эвакуировали в зал для пресс-брифингов, а в самом здании администрации ввели режим изоляции. Как утверждали некоторые из журналистов, инцидент произошел в непосредственной близости от Белого дома, при этом насчитывалось до 30 выстрелов.