Расследование стрельбы у Белого дома продолжается

Стрельба произошла у Белого дома вечером в субботу по местному времени. Мужчина на пересечении Пенсильвания-авеню и улицы 17 достал оружие из сумки и начал стрельбу. Правоохранители открыли ответный огонь и смертельно ранили злоумышленника, говорится в сообщении. Ранение получил также случайный прохожий, сообщила Секретная служба.