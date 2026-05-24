Южная сторона Белого дома остается открытой

Стрельба у Белого дома произошла в ночь на воскресенье. Агентство Рейтер со ссылкой на правоохранительные органы передало, что подозреваемый ранен и доставлен в больницу. Телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что предполагаемый злоумышленник скончался в больнице.