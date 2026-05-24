Южная сторона Белого дома остается открытой

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Движение с южной стороны Белого дома остается открытым, снайперов на крыше резиденции президента США не наблюдается, передает корреспондент РИА Новости.
Пешеходы и автомобили следуют в обоих направлениях проспекта Конституции, расположенного у южной ограды резиденции. Кордонов сил правопорядка не замечено.
На крыше Белого дома также никого не наблюдается.
Стрельба у Белого дома произошла в ночь на воскресенье. Агентство Рейтер со ссылкой на правоохранительные органы передало, что подозреваемый ранен и доставлен в больницу. Телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы сообщил, что предполагаемый злоумышленник скончался в больнице.