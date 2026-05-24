Уролог Пушкарь: рак предстательной железы постепенно «молодеет»

Рак предстательной железы постепенно «молодеет», поэтому мужчинам после 40 лет важно хотя бы раз пройти профилактический осмотр у уролога, сообщил главный уролог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Пушкарь.

Об этом Пушкарь рассказал РИА Новости.

Медик рекомендует посетить специалиста для оценки факторов риска и составления графика наблюдения.

«Заболевание постепенно “молодеет”, поэтому своевременная диагностика становится всё более важной», — сказал Пушкарь.

Ранее врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе рассказала, что один поход на пляж может запустить цепную реакцию в клетках, которая через годы превратится в онкологический диагноз.