Уролог Пушкарь: рак предстательной железы постепенно «молодеет»

Рак предстательной железы постепенно «молодеет», поэтому мужчинам после 40 лет важно хотя бы раз пройти профилактический осмотр у уролога, сообщил главный уролог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Дмитрий Пушкарь.
Об этом Пушкарь рассказал РИА Новости.
Медик рекомендует посетить специалиста для оценки факторов риска и составления графика наблюдения.
«Заболевание постепенно “молодеет”, поэтому своевременная диагностика становится всё более важной», — сказал Пушкарь.
