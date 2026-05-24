Подозреваемый в стрельбе у Белого дома — 21-летний Насир Бест из Мэриленда

Подозреваемый в стрельбе у Белого дома идентифицирован как 21-летний Насир Бест из штата Мэриленд.

Об этом сообщил Fox News Digital со ссылкой на несколько источников.

«По словам источников, у него (подозреваемого. — RT) якобы были контакты с Секретной службой, а также история проблем с психическим здоровьем», — пишут журналисты.

Расследование инцидента продолжается.

Ранее снаружи Белого дома в Вашингтоне прозвучали выстрелы, журналистам велели укрыться в зале для пресс-брифингов.

После того как мужчина начал стрелять по посту охраны, агенты открыли ответный огонь и ранили его.

Подозреваемого доставили в районную больницу, где он позже скончался.