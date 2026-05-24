В Каракасе прошли военные учения с участием военнослужащих США

Южное командование и посольство США провели военные учения в Каракасе.

Источник: © РИА Новости

МЕХИКО, 24 мая — РИА Новости. Южное командование ВС и посольство США в Венесуэле сообщили о проведении в Каракасе военных учений с участием американских военнослужащих на территории посольства США.

«В настоящее время в посольстве Соединенных Штатов в Каракасе проходит учение по реагированию американских военных», — говорится в сообщении американского посольства в Венесуэле.

В дипмиссии заявили, что обеспечение способности армии США к быстрому реагированию является «ключевым элементом готовности миссии» как в Венесуэле, так и по всему миру. Там также отметили, что Вашингтон «продолжает продвигаться по трехэтапному плану президента США по Венесуэле».

Как сообщило Южное командование ВС США, командующий SOUTHCOM генерал Фрэнсис Донован в пятницу посетил Каракас с официальным визитом, в ходе которого провел двусторонние переговоры с представителями правительства Венесуэлы, встретился с руководством посольства США и наблюдал за ходом военных учений.

По данным командования, Донован и группа американских военнослужащих были доставлены в Каракас двумя конвертопланами MV-22B Osprey корпуса морской пехоты США, участвовавшими в маневрах.

В SOUTHCOM также подчеркнули, что США намерены добиваться реализации «трехэтапного плана» президента США в отношении Венесуэлы, включая «стабилизацию» страны и обеспечение «общей безопасности в Западном полушарии».

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль сообщил, что власти страны разрешили США провести 23 мая учения по воздушной эвакуации персонала американского посольства в Каракасе на случай чрезвычайных медицинских ситуаций или стихийных бедствий.

