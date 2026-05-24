Хамитов: ветераны спорта получат стипендии, надбавки и льготы в 2026 году

Ветераны спорта в 2026 году могут рассчитывать на стипендии, надбавки к пенсии и льготное медицинское обслуживание, сообщил зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов.

Об этом Хамитов рассказал РИА Новости.

По его словам, для заслуженных мастеров спорта, олимпийских чемпионов и призёров Игр предусмотрены ежемесячные государственные стипендии и дополнительные выплаты.

Многие ветераны спорта также получают надбавки к пенсии и право на льготное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение.

В ряде регионов действуют компенсации расходов на ЖКХ, льготный проезд в общественном транспорте, адресные меры социальной поддержки.

Депутат также отметил, что ветераны спорта могут бесплатно пользоваться государственными спортивными объектами, участвовать в программах реабилитации и оздоровления. Отдельные формы поддержки предусмотрены для заслуженных тренеров и наставников.

Хамитов выступил с инициативой активнее привлекать ветеранов спорта к работе со школьниками.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярёв назвал размеры выплат победителям и призёрам Олимпиады и Паралимпиады.