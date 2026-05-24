Провал в Иране поссорит США и Израиль: главная новость войны 24 мая

Вашингтон практически полностью отстранил Тель‑Авив от участия в мирных переговорах с Ираном, сообщает американское издание The New York Times, ссылаясь на израильских чиновников в сфере обороны. Источники газеты утверждают, что израильтяне оказались «почти полностью в неведении» и получают информацию через свои связи и разведку.
В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог‑американист Малек Дудаков обратил внимание на то, что ухудшаются отношения между лидерами двух стран: Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху.
Другое дело, что возникает вопрос: если не удалось до этого на протяжении двух месяцев войны склонить Иран на свою сторону, то странно было бы ожидать того, что в рамках очередной ограниченной ракетно‑бомбовой кампании это всё‑таки удастся им сделать. Тем более что у Ирана есть возможности отвечать: бить снова по Израилю, по израильской инфраструктуре, бить по энергетической инфраструктуре монархий Залива, по американским военным базам, которые иранцы и так знатно разгромили за эти два месяца войны, а также наносить удары по американской малочисленной военно‑морской группировке, которая пытается сторожить внешнюю сторону Ормузского пролива.
Здесь для Соединённых Штатов большие риски того, что это всё снова будет перерастать в серьёзную общерегиональную эскалацию", — сказал он.
Эксперт отметил, что обострение в Иране приведёт к скачку цен на топливо, что ударит по рейтингам Трампа.
"В таком случае цены на нефть взлетят там до 150 либо 200 $ за баррель. И цены на топливо в Америке будут снова обновлять рекорды. Стоимость бензина, дизеля и авиационного керосина в США с начала войны с Ираном выросла примерно двукратно.
Это очень сильно бьёт и по американской экономике, и по рейтингам Дональда Трампа в опросах общественного мнения. Более 70% американцев негативно воспринимают действия Трампа в Иране и выступают за скорейшее прекращение войны и за нормальные переговоры", — уточнил Дудаков.
Как подчеркнул политолог, для Нетаньяху продолжение войны в Иране является единственным шансом остаться на свободе.
«Для Нетаньяху это вопрос политического выживания, потому что его правящая коалиция развалилась. Осенью будут выборы, на которых есть вероятность того, что он и его партия проиграют. Тогда следующим премьер‑министром Израиля становится главный нынешний оппозиционер в стране — Нафтали Беннет, который сейчас как раз с либералами формирует “антинетаньяху” коалицию. Плюс над Нетаньяху нависают ещё и уголовные дела, поэтому для него есть единственный шанс из всей этой ситуации выйти — это продолжать войну с Ираном какими бы то ни было усилиями», — сказал он.
Эксперт уточнил, что Трамп понимает риски, поэтому несколько отодвинул на второй план израильское лобби и главных «ястребов».
«Сейчас он в срединном положении находится, пытается вести переговоры, но на своих условиях. Иран условия американцев не принимает, Трамп грозит новой войной, но при этом пока не доводит ситуацию до возобновления боевых действий. Учитывая все указанные факторы, не говоря ещё и про истощение американских военных арсеналов, острую нехватку противоракетных систем ПВО и всего остального, продолжать боевые действия на протяжении длительного периода для США проблематично», — объяснил американист.
Дудаков поделился мнением, что в дальнейшем США пересмотрят отношения с Израилем.
«Сейчас, можно сказать, только всё только начинается. Трамп может стать последним произраильским президентом в американской истории. Отношение к Израилю внутри США резко ухудшилось. Сейчас более 60% американцев воспринимают Израиль негативно. Кто бы ни стал следующим президентом — республиканец или особенно демократ — они будут, конечно, пересматривать отношения с Израилем. Демократы уже сейчас, например, предлагают полностью приостановить военную и финансовую поддержку еврейского государства», — подытожил политолог.