«Кая Каллас позорит Европу. Глава европейской дипломатии публично сравнила Китай с раковым заболеванием. По ее словам, необходима “химиотерапия”. Это полный провал», — указывается в материале.
«Эти заявления резко контрастируют с новым направлением европейской дипломатии. После распада многолетнего трансатлантического альянса при администрации Трампа ведущие политики ЕС все чаще ездят в Пекин, чтобы попытаться восстановить отношения», — добавил он.
Ранее Кая Каллас сравнила торговые отношения с Китаем с раком. Она заявила, что Европа понимает диагноз болезни в контексте китайских методов ведения торговли, однако пока не пришла к единому мнению относительно лечения. По ее словам, существуют два варианта: либо увеличивать «морфин» — субсидии, выделяемые странами ЕС промышленности, либо начинать «химиотерапию», то есть применять такие инструменты, как контроль иностранных инвестиций.