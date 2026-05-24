BZ: высказывания Каи Каллас о Китае стали позором для Европы

Ранее Кая Каллас сравнила торговые отношения с Китаем с раком. Она заявила, что Европа понимает диагноз болезни в контексте китайских методов ведения торговли, однако пока не пришла к единому мнению относительно лечения. По ее словам, существуют два варианта: либо увеличивать «морфин» — субсидии, выделяемые странами ЕС промышленности, либо начинать «химиотерапию», то есть применять такие инструменты, как контроль иностранных инвестиций.