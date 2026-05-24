Продажи мороженого в России за неделю подскочили в полтора раза

Продажи мороженого в России выросли в 1,5 раза в период с 18 по 21 мая по сравнению с предыдущей неделей.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков торговой сети «Перекрёсток».

По их данным, с 18 по 21 мая продажи мороженого в натуральном выражении увеличились на 48% по сравнению с показателями с 11 по 14 мая.

Кроме того, в годовом выражении спрос на лакомство также существенно вырос. С 12 по 21 мая продажи мороженого в торговой сети увеличились на 70% относительно того же периода прошлого года.

Ранее глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов заявил, что мороженое в России за неделю подешевело на 15%.