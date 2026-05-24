В Польше подняли истребители из-за якобы активности России на Украине

ВВС Польши подняли в воздух истребители из-за якобы активности России на Украине.

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Дежурные истребители ВВС Польши и их союзников подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

В сообщении, опубликованном в соцсети X, утверждается, что «в связи с активностью дальней авиации Российской Федерации» на Украине в воздушном пространстве Польши была задействована «военная авиация».

В публикации также указывалось, что наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного обнаружения были приведены в состояние готовности.

В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

Информационный портал NaTemat ранее сообщал, что регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны и ответам министерства на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, летный час польского истребителя F-16 стоит 76−77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).