В Польше подняли истребители из-за якобы активности России на Украине

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Дежурные истребители ВВС Польши и их союзников подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине, сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.
В сообщении, опубликованном в соцсети X, утверждается, что «в связи с активностью дальней авиации Российской Федерации» на Украине в воздушном пространстве Польши была задействована «военная авиация».
В публикации также указывалось, что наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного обнаружения были приведены в состояние готовности.
В последнее время такие сообщения польские военные публикуют регулярно. Обычно эти действия совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.
Информационный портал NaTemat ранее сообщал, что регулярные вылеты истребителей якобы из-за активности российской авиации на Украине очень дорого обходятся польским налогоплательщикам. Согласно официальным данным министерства национальной обороны и ответам министерства на различные парламентские запросы, поступившие в последние годы, летный час польского истребителя F-16 стоит 76−77 тысяч злотых (около 21 тысячи долларов).