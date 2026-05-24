Покушение на Иванку Трамп назвали спектаклем

На дочь американского президента Иванку Трамп готовилось покушение. Как сообщили американские СМИ, преступление предотвратили, а подозреваемого, 32‑летнего Мохаммада Бакер Саад Давуд аль‑Саади, задержали в Турции и доставили в США.
В эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев указал на нестыковки в этой истории и объяснил, кому она выгодна.
"Здесь Голливуд отдыхает. Методичка разработана спецслужбами США с участием структур, которые занимаются информационно‑психологическими операциями. Если разобрать указанные в статьях американских СМИ обвинения — поджог банка в Амстердаме, нападение с ножом в Лондоне, — то подобных преступлений совершаются десятки.
И тут взяли типичные случаи, которые там происходили, и решили сделать собирательный образ террориста из одного человека. Добавили то, что он знал Сулеймани, прошёл специальную подготовку. США умеют все эти образы создавать, на это выделяются деньги в рамках информационных кампаний.
Тут интересно, что нужен был не только собирательный образ террориста, но и то, что его действия направлены не куда‑нибудь, а прямо на члена семьи Трампа. При этом чётких доказательств пока не представлено в этом отношении. Нет подтверждений и в ближневосточных СМИ. Есть арабское телевидение, они обычно в курсе подобных историй, но информация идёт только из американских СМИ. Это наводит на мысль, что необходимо к подобной информации относиться критически и понимать, что это всё‑таки больше информационная кампания", — сказал он.
Политолог объяснил, что история с предотвращённым покушением на Иванку Трамп может быть подготовкой к различным дальнейшим шагам американских властей.
«Например, для зачистки в обществе, так называемой “охоты на ведьм”, чтобы под эту кампанию можно было искать виновных, представлять их обществу и говорить, что вот они являются угрозой. Возможно, этот вброс нужен для отвлечения внимания.
В отношении Ирана идут дела у США не очень, ещё и назрело протестное настроение в Штатах против повышения цен, прежде всего, на топливо, на бензин. Разговоры о том, что нужно потерпеть, не работают. Но можно взбудоражить общество, сказать, что есть лазутчики, за которыми начинается охота. Это немного отвлечёт внимание от внутренних кризисных проблем.
Американского лидера в этой истории выставляют так, чтобы его пожалели, показывая, что его дочь могла пострадать. Девушек больше жалеют, чем мужчин, тем более Иванка — такая симпатичная. Так пытаются работать с общественным мнением, показывая, что Трамп сам пострадал, значит, не совсем он виноват", — добавил он.
По данным американских СМИ, 32‑летний Мохаммад Бакер Саад Давуд аль‑Саади раздобыл план дома Иванки во Флориде. В соцсети он опубликовал карту района проживания её семьи, а в одном из постов сообщал, что подготовка к покушению находится на стадии «слежки и анализа».