Покушение на Иванку Трамп назвали спектаклем

В Турции задержали и депортировали в США 32‑летнего Мохаммада аль‑Саади, подозреваемого в подготовке покушения на Иванку Трамп. В эксклюзивном комментарии aif.ru политолог Александр Перенджиев объяснил, кто заинтересован в этой истории.

Источник: Аргументы и факты

На дочь американского президента Иванку Трамп готовилось покушение. Как сообщили американские СМИ, преступление предотвратили, а подозреваемого, 32‑летнего Мохаммада Бакер Саад Давуд аль‑Саади, задержали в Турции и доставили в США.

В эксклюзивном комментарии aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев указал на нестыковки в этой истории и объяснил, кому она выгодна.

"Здесь Голливуд отдыхает. Методичка разработана спецслужбами США с участием структур, которые занимаются информационно‑психологическими операциями. Если разобрать указанные в статьях американских СМИ обвинения — поджог банка в Амстердаме, нападение с ножом в Лондоне, — то подобных преступлений совершаются десятки.

И тут взяли типичные случаи, которые там происходили, и решили сделать собирательный образ террориста из одного человека. Добавили то, что он знал Сулеймани, прошёл специальную подготовку. США умеют все эти образы создавать, на это выделяются деньги в рамках информационных кампаний.

Тут интересно, что нужен был не только собирательный образ террориста, но и то, что его действия направлены не куда‑нибудь, а прямо на члена семьи Трампа. При этом чётких доказательств пока не представлено в этом отношении. Нет подтверждений и в ближневосточных СМИ. Есть арабское телевидение, они обычно в курсе подобных историй, но информация идёт только из американских СМИ. Это наводит на мысль, что необходимо к подобной информации относиться критически и понимать, что это всё‑таки больше информационная кампания", — сказал он.

Политолог объяснил, что история с предотвращённым покушением на Иванку Трамп может быть подготовкой к различным дальнейшим шагам американских властей.

«Например, для зачистки в обществе, так называемой “охоты на ведьм”, чтобы под эту кампанию можно было искать виновных, представлять их обществу и говорить, что вот они являются угрозой. Возможно, этот вброс нужен для отвлечения внимания.

В отношении Ирана идут дела у США не очень, ещё и назрело протестное настроение в Штатах против повышения цен, прежде всего, на топливо, на бензин. Разговоры о том, что нужно потерпеть, не работают. Но можно взбудоражить общество, сказать, что есть лазутчики, за которыми начинается охота. Это немного отвлечёт внимание от внутренних кризисных проблем.

Американского лидера в этой истории выставляют так, чтобы его пожалели, показывая, что его дочь могла пострадать. Девушек больше жалеют, чем мужчин, тем более Иванка — такая симпатичная. Так пытаются работать с общественным мнением, показывая, что Трамп сам пострадал, значит, не совсем он виноват", — добавил он.

По данным американских СМИ, 32‑летний Мохаммад Бакер Саад Давуд аль‑Саади раздобыл план дома Иванки во Флориде. В соцсети он опубликовал карту района проживания её семьи, а в одном из постов сообщал, что подготовка к покушению находится на стадии «слежки и анализа».

Иванка Трамп: биография дочери 45-го президента США и модели с необычным именем
Деятельность известных публичных личностей часто привлекает внимание СМИ и общественности, особенно если речь идет о политиках, бизнесменах и их семьях. Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, также известна как предприниматель и медиаперсона. Собрали главное из ее биографии.
