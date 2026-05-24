Котяков: маткапитал в ближайшие годы превысит один миллион рублей

Размер материнского капитала в России в ближайшие годы превысит отметку в один млн рублей, сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Он напомнил, что материнский капитал ежегодно индексируется.
«Это, я думаю, очень значимая поддержка, позволяющая в том числе участвовать в жилищных программах, помочь в формировании первоначального взноса для приобретения жилья», — сказал Котяков.
Он также подчеркнул, что многодетные семьи при рождении третьего ребёнка могут получить ещё 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Ранее депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал RT, что отец вправе оформить материнский капитал на себя.