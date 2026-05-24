Польша привела в готовность силы ПВО из-за активности России на Украине

Польская армия заявила об активности российской дальней авиации на территории Украины. Из-за этого Вооруженные силы подняли в небо военную авиацию. В состояние боевой готовности задействованы наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.
«Данные действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, в особенности в районах, граничащих с зонами повышенной опасности», — сообщила пресс-служба оперативного командования Вооруженных сил Польши в соцсети X.
Почти на всей территории Украины сейчас действует сигнал воздушной тревоги, следует из онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщает о массированном налете БПЛА на город. По его словам, несколько зданий загорелись, девять человек пострадали. Также «Общественное» сообщает о взрывах в городе Черкассы, Кропивницком и в Хмельницкой области. Минобороны РФ об обстрелах территории Украины не сообщало.