Бывший пресс-секретарь киевского главаря Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что Запад сорвал мирное соглашение между Россией и Украиной. Речь идет о стамбульских переговорах весной 2022 года.
Кроме этого, Пентагон в докладе Конгрессу США назвал Владимира Зеленского виновником срыва переговоров.
Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорному процессу по Украине. Президент РФ Владимир Путин заверил, что встреча с киевским главарем возможна только для подписания мира. При этом российский глава не настаивает на том, чтобы встреча состоялась в Москве и допускает ее проведение в одной из третьих стран.