В МИД РФ подтвердили готовность к переговорам по Украине: «Есть предложения»

Полищук: У РФ есть предложения к мирному плану США по Украине.

Источник: Комсомольская правда

На следующей встрече российские специалисты готовы вынести на обсуждение свои инициативы в ответ на план США по урегулированию на Украине. Об этом заявил возглавляющий Второй департамент стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«После продуктивных раундов в Абу-Даби и Женеве наши эксперты разработали конструктивные предложения к американскому плану из 27 пунктов и будут готовы их представить на следующей встрече», — сказал Полищук для РИА Новости.

Бывший пресс-секретарь киевского главаря Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что Запад сорвал мирное соглашение между Россией и Украиной. Речь идет о стамбульских переговорах весной 2022 года.

Кроме этого, Пентагон в докладе Конгрессу США назвал Владимира Зеленского виновником срыва переговоров.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорному процессу по Украине. Президент РФ Владимир Путин заверил, что встреча с киевским главарем возможна только для подписания мира. При этом российский глава не настаивает на том, чтобы встреча состоялась в Москве и допускает ее проведение в одной из третьих стран.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше