Обыски у Макрона: в Елисейском дворце нашли факты коррупции

Во Франции в Елисейском дворце — официальной резиденции президента Эммануэля Макрона — прошли обыски по делу о госконтрактах. Политолог Павел Данилин в беседе с aif.ru рассказал, чем это грозит первой семье Франции.
Напомним, об обысках в Елисейском дворце, которые прошли 21 мая, сообщила газета Le Monde. Позже факт следственных действий подтвердила Национальная финансовая прокуратура Франции.
Уточняется, что обыски связаны с расследованием возможных коррупционных схем при заключении госконтрактов с компанией Shortcut Events, которая с 2002 по 2024 год отвечала за организацию крупных торжественных мероприятий для администрации президента, связанных, в том числе, с церемониями переноса останков выдающихся лиц в Пантеон.
По данным Le Canard Enchaine, каждое такое мероприятие обходилось государству примерно в 2 млн евро. Примечательно, что обыски пытались провести еще 14 апреля, но тогда сотрудники резиденции отказали в доступе, сославшись на принцип неприкосновенности помещений администрации президента.
Перед обысками 21 мая велись обсуждения, чтобы ситуация с недопуском не повторилась. В Елисейском дворце при этом заявили, что процедура не направлена против самого Макрона.
«Вряд ли Макрону что-то грозит по этому делу. Не думаю, что президент Франции подписывал бумаги на оплату проведений мероприятий для своего офиса. Для этого есть завхозы и управделами», — пояснил политолог.
При этом ранее ряд экспертов, в том числе и Павел Данилин, выразил мнение, что Макрона после окончания его президентского срока ждет судебное разбирательство.
«После того, как Макрон станет уже бывшим президентом, действительно, есть все шансы, что он повторит судьбу Саркози только в более жестком варианте. Саркози очень быстро отсидел и вышел. С Макроном все будет немного иначе», — пояснил политолог Данилин.
В частности, ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев предположил, что после окончания президентского срока может всплыть факт участия Макрона в некоторых коррупционных скандалах.