Врач Новоселов оценил шансы принцессы Таиланда выйти из комы

Состояние старшей дочери короля Таиланда Рамы X, принцессы Баджракитиябхи, которая три с половиной года находится в коме, ухудшилось. Как сообщили источники, у принцессы диагностировали инфекцию брюшной полости.
В эксклюзивном интервью aif.ru врач‑гериатр, невролог и руководитель секции геронтологии МОИП при МГУ Валерий Новоселов объяснил, каковы шансы старшей дочери короля Таиланда на восстановление.
«Кома — это неблагоприятное состояние, фактически речь идёт об угрозе жизни. При условии, что принцесса Таиланда находится в таком состоянии более трёх лет, то здесь прогноз неблагоприятный. Чем дольше длится кома, тем меньше вероятность благоприятного исхода. Время в этом случае — негативный фактор», — сказал он.
По данным СМИ, принцесса потеряла сознание 14 декабря 2022 года во время прогулки с собаками. Её доставили в больницу. Позже было заявлено, что приступ связан с заболеванием сердца. С того времени Баджракитиябха находится в коме.