NYT: возможный проект соглашения США и Ирана не решает вопрос обогащенного урана

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Вероятный проект соглашения между США и Ираном, о котором ранее говорил американский президент Дональд Трамп, пока не решает ключевой вопрос о том, каким образом Тегеран может отказаться от своих запасов высокообогащенного урана. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, одним из основных элементов обсуждаемого соглашения является якобы готовность Ирана отказаться от накопленных запасов высокообогащенного урана. Однако, как подчеркивает газета, проект договоренностей «не урегулировал вопрос» о том, каким именно образом это должно произойти.
Как пишет The New York Times, детали предполагается вынести на следующий раунд переговоров по иранской ядерной программе.