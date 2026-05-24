NYT: возможный проект соглашения США и Ирана не решает вопрос обогащенного урана

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Вероятный проект соглашения между США и Ираном, о котором ранее говорил американский президент Дональд Трамп, пока не решает ключевой вопрос о том, каким образом Тегеран может отказаться от своих запасов высокообогащенного урана. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.