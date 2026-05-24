Шуров оценил версию о привезенных Пашиняном грибах из Китая

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне скандала об употреблении им галлюциногенных грибов опубликовал странное видео, на котором он произносит буквы с паузами. Врач-психиатр Василий Шуров в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил поведение политика.
Напомним, лидер партии «Сильная Армения», предприниматель Самвел Карапетян сообщил, что во время визита в Китай Пашинян попробовал в ресторане вызывающие галлюцинации грибы, ему это понравилось, и он привез с собой около тонны таких грибов.
В ответ Пашинян пригрозил подать на оппозиционного лидера в суд. А после этого опубликовал в соцсетях странное видео, на котором он, наклонившись к камере, без каких-либо эмоций произносит буквы. Видео он подписал: «Армянский язык. Урок четвертый».
Пользователи Сети усомнились в его адекватности и написали об этом под постом. После этого возможность комментирования отключили.
Шуров не исключил, что странное поведение Пашиняна связано с употреблением этих грибов, однако отметил, что обычно симптомы проявляются иные.
«Типичные симптомы после употребления галлюциногенных грибов — это синдром расстройства восприятия или дереализация, он этого не демонстрирует. Если и были грибы, то прошли без последствий», — добавил психиатр.
Ранее Шуров предположил, что странное поведение Пашиняна на видео вызвано действием успокоительного.