Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шуров оценил версию о привезенных Пашиняном грибах из Китая

Предприниматель Карапетян сообщил, что во время визита в Китай Пашинян попробовал галлюциногенные грибы, а позже привез их с собой. Психиатр Шуров в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, как это могло повлиять на поведение политика.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне скандала об употреблении им галлюциногенных грибов опубликовал странное видео, на котором он произносит буквы с паузами. Врач-психиатр Василий Шуров в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил поведение политика.

Напомним, лидер партии «Сильная Армения», предприниматель Самвел Карапетян сообщил, что во время визита в Китай Пашинян попробовал в ресторане вызывающие галлюцинации грибы, ему это понравилось, и он привез с собой около тонны таких грибов.

В ответ Пашинян пригрозил подать на оппозиционного лидера в суд. А после этого опубликовал в соцсетях странное видео, на котором он, наклонившись к камере, без каких-либо эмоций произносит буквы. Видео он подписал: «Армянский язык. Урок четвертый».

Пользователи Сети усомнились в его адекватности и написали об этом под постом. После этого возможность комментирования отключили.

Шуров не исключил, что странное поведение Пашиняна связано с употреблением этих грибов, однако отметил, что обычно симптомы проявляются иные.

«Типичные симптомы после употребления галлюциногенных грибов — это синдром расстройства восприятия или дереализация, он этого не демонстрирует. Если и были грибы, то прошли без последствий», — добавил психиатр.

Ранее Шуров предположил, что странное поведение Пашиняна на видео вызвано действием успокоительного.

Узнать больше по теме
Никол Пашинян: биография журналиста и оппозиционера, ставшего премьер-министром Армении
В современной политике многие видные фигуры сделали блистательную карьеру за короткое время. Среди них — Никол Пашинян, который проделал путь от журналиста и оппозиционера до главы правительства. Рассказываем, что это за человек и как он относится к России.
Читать дальше