NYP: стрелок у Белого дома считал себя Иисусом

Устроивший стрельбу у Белого дома 21-летний Насир Бест страдал психическим расстройством, считал себя Иисусом Христом.
Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По информации издания, Бест был вооружён револьвером и успел сделать лишь три выстрела, после чего его ликвидировали ответным огнём сотрудники федеральных ведомств, охраняющих резиденцию президента США Дональда Трампа.
Газета отметила, что Бест уже был известен Секретной службе. Мотивы нападения пока официально не подтверждены.
«Он уже был известен Секретной службе и ранее нарушал решение суда, запрещавшее ему приближаться к Белому дому», — пишет издание.
После перестрелки Беста доставили в районную больницу, где он позже скончался.