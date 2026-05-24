Дипломат Полищук: РФ готова представить свои предложения к плану США по Украине

22 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о «переломном моменте» в конфликте с РФ во время неформального заседания совета Украина — НАТО в шведском Хельсингборге. По его словам, для достижения мирного урегулирования конфликта следует сосредоточиться на «дипломатии, давлении и силе».