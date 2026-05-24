Дипломат Полищук: РФ готова представить свои предложения к плану США по Украине

Российские эксперты готовы представить предложения к плану Соединенных Штатов Америки по Украине на следующей встрече. Об этом в воскресенье, 24 мая, сообщил директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел Алексей Полищук.
Он не уточнил, что включают в себя данные предложения.
22 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о «переломном моменте» в конфликте с РФ во время неформального заседания совета Украина — НАТО в шведском Хельсингборге. По его словам, для достижения мирного урегулирования конфликта следует сосредоточиться на «дипломатии, давлении и силе».
18 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа продолжит усиливать давление на Россию для начала переговоров по Украине. Он отметил, что европейские столицы готовы сесть за стол переговоров с представителями Москвы, Киева и Вашингтона.