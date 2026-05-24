Мотострелкам группировки «Запад» вручили государственные и ведомственные награды

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Военнослужащим мотострелкового полка «Башкортостан» группировки войск «Запад» вручили государственные и ведомственные награды в зоне проведения СВО. Об этом рассказали ТАСС в Минобороны РФ.
«Военнослужащим 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” в торжественной обстановке вручили боевые государственные и ведомственные награды в зоне проведения специальной военной операции СВО на краснолиманском направлении. Высоких наград удостоены военнослужащие, проявившие мужество и героизм при выполнении боевых задач», — отметили в военном ведомстве.
Награды бойцам вручил командир 31-го мотострелкового полка полковник Юсиф Меликов. Он подчеркнул значимость ратного труда и поблагодарил бойцов за верность воинскому долгу. «От себя лично и от командования нашего полка поздравляю с получением заслуженных наград. Желаю вам всего наилучшего, успехов в службе и в нашей нелегкой работе. Крепкого здоровья вам, вашим родным и близким, скорейшего возвращения домой», — отметил командир полка.
За личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при успешном выполнении боевых задач в зоне СВО, военнослужащие награждены государственными медалями «За храбрость» II степени, а также ведомственными медалями «За воинскую доблесть» II степени.
После торжественного мероприятия военнослужащие вернулись к выполнению своих боевых задач.