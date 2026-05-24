Как выбрать свежий букет: советы Роспотребнадзора к последнему звонку

Выбирая букет на последний звонок, следует обращать внимание на состояние стебля и эластичность лепестков, чтобы цветы простояли как можно дольше.
Об этом сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
При покупке в первую очередь стоит оценить стебель: он не должен быть пересохшим. У роз, например, признаком свежести служит наличие «рубашки» — нижних, более плотных лепестков, окружающих бутон.
Важна и эластичность лепестков. Если они поникшие и не расправляются обратно, цветы, скорее всего, несвежие. Недобросовестные продавцы могут маскировать это обилием искусственных украшений.
После покупки стебли рекомендуют подрезать наискосок, а жёсткие — расщепить, удалив нижние листья. Чтобы букет простоял дольше, в воду можно добавить специальное средство или щепотку сахара.
Школьные последние звонки в этом году пройдут 26 мая, в программу рекомендовано включить поднятие флага, исполнение гимна России и чествование многодетных семей.