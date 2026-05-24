Специалист Ильина: избыточное ультрафиолетовое излучение ускоряет старение

Защита кожи от солнца — это вопрос не только эстетики, но и здоровья. Избыточное ультрафиолетовое излучение повреждает клетки кожи, ускоряет старение, нарушает местный иммунитет и повышает риск развития онкологических заболеваний, включая меланому.
Об этом рассказала в беседе с RT доцент кафедры кожных и венерических болезней с курсом косметологии Российского биотехнологического университета Инна Ильина.
«С медицинской точки зрения солнце — это не только источник витамина D и хорошего настроения, но и серьёзный фактор нагрузки на кожу. Главную опасность представляют ультрафиолетовые лучи типов UVA и UVB. UVB-лучи чаще вызывают ожоги, а UVA проникают глубже и отвечают за фотостарение, повреждение коллагена и накопительные изменения в клетках кожи. Причём человек не всегда ощущает это сразу: повреждение может накапливаться годами», — объяснила она.
По словам специалиста, одна из главных проблем заключается в том, что многие воспринимают солнечный ожог как временную неприятность.
«На самом деле каждый сильный ожог — это уже повреждение клеток кожи и ДНК. Особенно опасны повторяющиеся ожоги в детском и подростковом возрасте, поскольку именно они повышают риск меланомы и других видов рака кожи в будущем», — предупредила эксперт.
При этом опасность представляет не только пребывание на пляже, объяснила собеседница RT.
«Ультрафиолет действует и в городе, и даже в пасмурную погоду. До 80% UVA-лучей способны проходить через облака, а также через стекло. Поэтому человек может получать значительную дозу ультрафиолета даже во время прогулки, работы у окна или поездки в автомобиле», — рассказала Ильина.
Отмечается, что особенно внимательно к защите в солнечные дни должны относиться люди со светлой кожей, большим количеством родинок и хроническими кожными заболеваниями, а также те, кто принимает препараты, повышающие фоточувствительность.
«Некоторые антибиотики, ретиноиды, гормональные препараты и даже отдельные косметические процедуры делают кожу значительно более уязвимой для солнца. Очень важно понимать, что солнцезащитный крем — это не абсолютная защита и не повод находиться под прямыми лучами весь день. SPF снижает количество ультрафиолета, попадающего на кожу, но не блокирует его полностью. Кроме того, эффективность защиты падает из-за потоотделения, купания и механического стирания средства», — пояснила она.
Наносить средство желательно за 15—20 минут до выхода на улицу и обновлять каждые два часа, особенно летом, посоветовала собеседница RT.
«При этом полностью избегать солнца тоже не нужно. Организму важны естественный свет, нормальный циркадный ритм и умеренное пребывание на свежем воздухе. Речь идёт не о страхе перед солнцем, а о разумной профилактике хронического ультрафиолетового повреждения. Отдельное внимание стоит уделять состоянию родинок. Если на фоне активного солнца появляются изменения формы, цвета, асимметрия, зуд, кровоточивость или быстрый рост образования, это повод как можно быстрее обратиться к дерматологу», — добавила эксперт.
