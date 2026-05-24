Tagesspiegel узнал о новой должности экс-канцлера ФРГ Шольца

Шольц занимал пост канцлера Германии с декабря 2021 года по май 2025-го. В ноябре 2024 года правящая коалиция страны распалась после того, как Шольц объявил об увольнении министра финансов и лидера Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиана Линднера и намерении обратиться в январе к бундестагу с просьбой о вотуме доверия.