Tagesspiegel узнал о новой должности экс-канцлера ФРГ Шольца

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц может стать главой новой правительственной комиссии «Север-Юг», ориентированной на развитие отношений Берлина с государствами глобального Юга.

Источник: AP 2024

Как сообщает Tagesspiegel со ссылкой на источники в правительственных кругах, Шольц, представляющий Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), возглавит орган, задачей которого является укрепление двусторонних связей.

Окончательное решение, по данным издания, пока не утверждено: власти продолжают согласовывать детали мандата комиссии и кандидатуру ее заместителя. Однако собеседники Tagesspiegel утверждают, что именно Шольц должен занять пост председателя нового органа.

Как отмечается в публикации, официальное представление бывшего канцлера и его команды может состояться в конце июня на конференции по устойчивому развитию в Гамбурге. Комиссия «Север-Юг» предусмотрена коалиционным соглашением между блоком Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) и СДПГ.

В документе указывается, что Германия намерена расширять сотрудничество со странами глобального Юга и формировать «глобальную сеть» партнерств. Согласно информации Tagesspiegel, в состав комиссии войдут около 20 человек — представители государств глобального Юга, а также Европы и Германии.

Шольц занимал пост канцлера Германии с декабря 2021 года по май 2025-го. В ноябре 2024 года правящая коалиция страны распалась после того, как Шольц объявил об увольнении министра финансов и лидера Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиана Линднера и намерении обратиться в январе к бундестагу с просьбой о вотуме доверия.

